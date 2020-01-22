Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Muğla'da yosundan üretilen "tavkiye edici gıda" ihraç ediliyor

'da yosundan üretilen "tavkiye edici gıda" ihraç ediliyor

'da bir girişimci, sera içinde oluşturduğu havuzlardan elde ettiği yosundan ürettiği takviye edici gıdayı, 6 ülkeye ihraç ediyor.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 22.1.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 15:55 ABONE OL
Muğla'da yosundan üretilen tavkiye edici gıda ihraç ediliyor

İstanbul'da yaşayan 55 yaşındaki avukat İskender Uygunbaş, 2002'de annesini karaciğer kanserinden kaybettikten sonra babasının da desteğiyle yosundan takviye edici gıda üretmeye karar verdi. Seydikemer ilçesinin Demirler Mahallesi'nde sera kuran Uygunbaş, 4 yıl önce yurt dışından getirdiği yosunu üretmeye başladı. Sağlık Bakanlığı onaylı ürünleri internet üzerinden ve eczanelerde satışa sunan Uygunbaş, ürünlerini Almanya, Hollanda, İngiltere Azerbaycan, Rusya ve İran'a gönderiyor.

Uygunbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2,5 dönüm alanda üretim yaptığını belirterek bitkinin yetiştiği alanda ağır metalin olmamasının çok önemli olduğunu söyledi. Çalışmaları 28 üniversiteden 130 bilim insanıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Uygunbaş, "Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise 5. büyük kapalı serasını kurduk. 10 dönüm daha sera yapmayı planlıyoruz. Araştırmalarda ürünün dünyada 1895'ten bu yana kullanıldığını, ağırlıklı olarak alzaymır, kanser, otizm gibi rahatsızlıklarda destek veya tedavisinde kullanıldığını gördük." dedi.

Uygunbaş, aylık yaklaşık 400 kilogram kuru yosun ürettiklerini, ürünlerin ağırlıklı olarak gıda takviyesi ve hayvan yemi olarak satıldığını dile getirdi. Uygunbaş, takviye edici gıdaların internet üzerinden satışı olmasına rağmen doktorlar tarafından reçeteyle verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, İngiltere Azerbaycan, Rusya ve İran'a ürün gönderdiklerini belirten Uygunbaş, "Elimizde tescilli üretim izni olan 4 yosun çeşidi daha var. Bunların içinden alacağımız antioksidanlarla kanserle savaşmayı hedefliyoruz. Dünyada bunu 3 firma yapıyor. İnşallah dördüncüsü biz olacağız. 29 Ekim 2023'teki hedefimiz dünyadaki ilk 20 firma arasına girmek." diye konuştu.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da yosundan üretilen "tavkiye edici gıda" ihraç ediliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN