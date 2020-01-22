TİM ilk yurtdışı ofisini açtı

Açılış töreninde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Dış ticaret mevzuat altyapısından pazara giriş stratejisine, finansmana erişim modellerinden, inovasyon, Ar-Ge, dijital dönüşüm, e-İhracat ve girişimcilik alanındaki çalışmalar gibi birçok konuda TİM'in ve ihracatçı birliklerinin 83 yıllık ihracat tecrübesini Kuzey Kıbrıs'a taşıyacağız" dedi.

TİM'in KKTC Ofisi'nde KKTC ihracatında yeni açılımlar getirecek mevzuatların geliştirilmesine yönelik knowhow aktarımı yapılacak. KKTC'de İhracatın finansmanına yönelik imkanların artırılması için ortak çalışmalar yapılacak. Çalıştay, konferans, seminer, ortak komite, teknik heyet ziyaretleri, bilgi

paylaşımları aracılığıyla mutabakata varılmış alanlarda ortak proje ve faaliyetler düzenlenecek. KKTC ve Türkiye'den ihracatçılar arasında diyalog kanalı oluşturulacak.

Kaynak: Para Dergisi