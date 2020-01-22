Vestel proje ortağım anahtar teslim hizmet verecek

BUGÜN NELER OLDU

VESTEL, bugün kapılarını açan ve 24 Ocak'a kadar devam edecek olan ACE of MICE Turizm Fuarı'nda yerini aldı. Şirket, Vestel Proje Ortağım ile 50 metrekarelik standında her ölçekte projeye sunduğu anahtar teslim hizmetleri sergileyecek.Fuar kapsamında düzenlenecek Vestel sponsorluğunda etkinliklerin prodüksiyonuna dair tüm ayrıntıların yer aldığı konferansta, ses getirmiş büyük organizasyonların oluşturucuları dünyada bir ilk olarak Vestel Production Talks'un dev sahnesinde bir araya gelecek. Fuar, Türkiye'deki orta ve büyük ölçekli otellerle etkinlik ve organizasyon sektörünün paydaşlarını bir araya getirme ve sektörün gelişimine katkıda bulunma açısından önem taşıyor.