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Emekli maaş farkları ne zaman ve hangi tarihte yatacak? 2020 SGK zamlı emekli ve memur maaş farkları sorgula

Yeni yılda maaşlarını alacak olan emeklilerin ve memurların gündeminde yer alan 2020 zamlı maaşlar ne zaman yatacak sorusu binlerce vatandaşın merak konusu olmaya devam ediyor. Aralık ayında enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından SSK, Bağ-Kur ve Sandık 2020 yılının ilk yarısında yüzde 6.49 oranında artış yapılacağı duyurulmuştu. Vatandaşların ücretlerinin hesaplarına yatırılacağı tarih tahsis numaralarına göre belirleniyor. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,84, aylık %0,74 artmış oldu. Peki, 2020 ne zaman, hangi tarihte yatacak? Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar? İşte binlerce kişinin heyecanla beklediği o tarihler ve alınacak olan ücret…

Giriş Tarihi: 22.1.2020 08:53 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 08:53 ABONE OL
Emekli maaş farkları ne zaman ve hangi tarihte yatacak? 2020 SGK zamlı emekli ve memur maaş farkları sorgula

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar buna göre belirlenen ne zaman yatacak şeklindeki araştırmalarını internet üzerinden sürdürüyor. Ücretlerin kişilerin tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde yatmaya devam ediyor. Henüz ilk günlerini yaşadığımız 2020 yılında ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil memurun alabileceği en düşük ücret ise 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıkartıldığı vatandaşlara bildirilmişti. Aralık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6.49 oranında artış yapılacağı da bilgisi verildi. Peki, 2020 yatacak? , hangi tarihte yatacak? Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar? İşte tüm detaylar…

ZAMLI EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIYOR?

Bilindiği üzere bu ücretler kişilerin tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde yatırılıyor. Haberimizin devamında zamlı emekli maaş farkları ne zaman yatırılıyor sorusunun yanıtına ulaşabilir kendi tahsis numaranıza göre maaşınızın yatırılacağı tarihi öğrenebilirsiniz...

İşte detaylar...

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Emekli maaş farkları ne zaman ve hangi tarihte yatacak? 2020 SGK zamlı emekli ve memur maaş farkları sorgula
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