Borsa 20 yıllık rekoru kırıyor

Türkiye ekonomisindeki toparlanmanın yatırımcı güvenini artırması ve faizlerdeki düşüşle birlikte yerli oyuncuların da ilgi odağı haline gelen Borsa İstanbul, tarihi rekorları alt üst ediyor. Dün 124 bin 537 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gören Borsa İstanbul, haftalık bazda ise 20 yıllık rekoru kırmaya hazırlanıyor.







11 HAFTADA % 23.3 YÜKSELDİ

1 Kasım 2019-17 Ocak 2019 tarihleri arasında on yıldan bu yana ilk kez art arda 11 defa haftalık bazda yükseliş performansı sergileyen Borsa İstanbul, bu haftayı da yükselişle tamamlaması halinde 12 hafta ile 20 yılın en uzun yükseliş serisini gerçekleştirmiş olacak. Borsa İstanbul da endeks 98 bin 463 puandan başladığı 11 haftalık yükseliş sürecinde, 17 Ocak 2019'da 121 bin 474 puana ulaştı. Bu dönemde endeks yüzde 23.3 yükselirken, işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri de 967 milyar liradan 1 trilyon 275 milyar liraya çıktı. Bu hafta yükseliş sürecinde on ikinci haftaya giren endeks dün itibarıyla 123 bin 500 puanın üzerine çıktı. Borsa, 2009'daki 11 haftalık yükseliş trendinde yüzde 50'nın üstünde prim yapmıştı.







YENİ HEDEF 155 BİN

Ata Yatırım'ın, 2020 Strateji Raporu'nda, düşük faiz oranları ve yüksek büyüme hikâyesinin, hisse senetlerine olumlu etki edeceği vurgulandı. Büyüyen ekonominin, Türk finansal varlıklarının daha yüksek fiyatlanmasını destekleyeceği belirtilen Strateji Raporu'nda, endekste yüzde 29 yukarı yönlü potansiyel olduğu ve bir yıllık hedefin 155 bin olduğu paylaşıldı.

Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı Birim Müdürü Özgür Yurtdaşseven ise hisse senetlerindeki hareketin 2019'dan devralınan senaryonun 2020'de de süreceği şeklinde görmek gerektiğini söyledi.







TOPARLANMA KREDİ NOTUNA OLUMLU YANSIYABİLİR

Gedik Yatırım'ın 2020 Yılı Araştırma Strateji Raporu'nda, enflasyonun ilk yarıda yüzde 10-12 aralığında olacağı, yılın ikinci yarısından itibaren ise tek haneye düşeceği ifade edildi. 2020 büyümesinin yüzde 4.5 olacağı tahmin edilen raporda, toparlanma eğiliminin kademeli olarak istihdama yansıyacağının altı çizildi. Raporda, ekonominin mali disiplinden taviz verilmeyeceği beklentilerini güçlendirici bir görüntü sunması gibi durumlarda not ve/veya not görünümünde olumlu revizelerin gerçekleşebileceği beklentisi öne çıktı. Gedik Yatırım CEO'su Onur Topaç, 2019'da Borsa İstanbul'da 6 şirketin 263 milyon TL tutarında halka arz gerçekleştiğini; bunlardan 3'ünün 135 milyon TL büyüklüğündeki halka arzının kendilerinin liderliğinde yapıldığını vurguladı.







TÜRKİYE EKONOMİSİ GÜCÜNÜ KANITLADI

Son aylarda borsada yaşanan ralliye rağmen, cazip değerlemelerin devam ettiğini vurgulayan Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, "2019'un başındaki beklentilerin aksine, Türkiye ekonomisi 2018 krizinin ardından bir kez daha dayanıklı ve güçlü olduğunu kanıtladı. İki yıllık zor zamanın ardından, 2020, ekonomik aktivitenin tekrar güçlü şekilde iyileştiği bir yıl olacak. 2023'e kadar seçim olmaması, doğruyu yapmamız için bize fırsat penceresi sunuyor. Merkez Bankası'nın, faizleri 200 baz puan daha azaltarak, 2020 sonunda yüzde 10'a indireceğini öngörüyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU