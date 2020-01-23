Davos’ta Türk evi

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BUGÜN NELER OLDU

Zirvesi'nde bu yıl ilk kez Hazine ve Maliye Bakanlığı liderliğinde Türkiye Bankalar Birliği'nin katkılarıyla Türk evi kuruldu. Zirvenin ilk gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ziyaret ettiği Türk Evi, küresel yatırımcıların ve siyasetçilerin de uğrak noktası haline geldi. Türkiye Varlık Fonu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin üst yöneticileri, Davos Zirvesi boyunca dünya ekonomisinin nabzını tutan kurumların temsilcileriyle ikili görüşmeler yapıyor. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Zafer Sönmez, "Davos'ta bunu ilk defa yapıyoruz ve kalıcı hale getirmek istiyoruz" dedi. Yabancı yatırımcılara Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattıklarını belirten Sönmez, şöyle konuştu: "Çok dolu bir ajandamız var. Zirve bitimine kadar yabancı yatırımcılar ve diğer ülkelerin varlık fonları ile görüşeceğiz. Türk Evi'nin de katılımcılar arasında epey bir popüler olduğunu söyleyebilirim." Türk Evi'nde ağırlanan misafirlere İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin (İFM) de tanıtımı yapılıyor.