‘Faiz indirimine devam’ mesajı

BUGÜN NELER OLDU

MerkezBankası Başkanı Murat Uysal, geçen yıl 1.200 baz puanlık önden yüklemeli faiz indirimi gerçekleştirdiklerini, yıl ortasından itibaren enflasyonda tek haneli seviyelerin görüleceğini, para politikası duruşunun da bununla uyumlu şekilleneceğini söyledi. 2020'nin enflasyon ve para politikasında daha hassas ve ince ayar yapılması gereken bir dönem olacağını anlatan Uysal, "Ocakta PPK'da ölçülü indirimle faiz adımlarımıza devam ettik. Bundan sonraki adımlarımız ise özellikle gelen verilere bağlı olacak. Enflasyondaki görünümü yakından takip ederek sonraki adımlarımızı da buna göre şekillendireceğiz. Son dönemde bir miktar daha orta vadeli enflasyon görünümüne odaklandık. Beklenen enflasyon biraz daha ön plana çıkıyor. İlk çeyrekte enflasyon biraz yüksek seyredecek. İkinci çeyrekte kademeli şekilde aşağı geleceğini, ilk yarıdan sonra tek haneli seviyelere ilerlemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.