Satışı düşen Apple ucuz iPhone için düğmeye bastı

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Apple, küresel akıllı telefon piyasasında daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşabilmek için şubatta yeni bir düşük maliyetli iPhone'u üretmeye başlamayı planlıyor. Yeni model için birleştirme işinin Hon Hai Precision Industry, Pegatron Corp. ve Wistron Corp. arasında paylaştırılacağı ileri sürüldü. Yeni model, iPhone SE'den beri çıkarılan ilk düşük maliyetli telefon modeli olacak. Yeni model 2017'deki iPhone 8'e benziyor ve 4.7 inç ekrana sahip. iPhone 8 hâlâ piyasada ve 449 dolar fiyat etiketiyle satılırken, Apple, iPhone SE'yi çıkardığı 2016'da SE modeli 399 dolara satıyordu.