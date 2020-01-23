THY Çin Xian seferlerini dörde çıkardı

BUGÜN NELER OLDU

TERRACOTAAskerlerine ev sahipliği yapan Xian'a geçen ay sefer başlatan Türk Hava Yolları (THY), yoğun talep karşısında Xian seferlerini haftada 4'e çıkarma kararı aldı. Dünyanın birçok ülkesinden Terracota'ları görmek isteyen turistlerden kısa sürede önemli pay alan THY, İstanbul Havalimanı aktarmalı birçok ülkeden turisti Xian'a taşıdı. Xian'a haftada 3 kez uçmaya başlayan THY, yoğun talep nedeniyle kente uçuşlarını 30 Mart itibarıyla haftada 4'e çıkarma kararı aldı. Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı 2019'un 11 ayında yüzde 9.13 artışla 403 bine çıkarken, THY'nin Çin hattı seferleri de dolup taştı. Çinli turistlerin akın akın Türkiye'ye gelmesiyle THY'nin Uzakdoğu seferlerinde de yolcu ve doluluk oranları da arttı. Geçtiğimiz yıl transit yolcu sayısı 24.5 milyona ve toplam tarifeli dış hat yolcusu ise 42 milyon 429 bine ulaşan THY'nin Uzakdoğu uçuşlarında yolcu sayısı ise yüzde 7 artarak 5 milyon 913 bine yükseldi. Doluluk oranları ise yüzde 85.7 oldu.