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Bakan Pakdemirli'den CHP'li Tanal'ın iddialarına cevap: Asılsız, iftira niteliğinde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP 'ın kendisine yönelik et döner işine girdiği iddialarıyla ilgili, "Söz konusu kişinin hakkımdaki iddialarını ispatlamaması ve düzeltmemesi halinde avukatlarım aracılığı ile hukuki süreci başlatacağımı kamuoyuna beyan ederim" açıklamasını yaptı.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 24.1.2020 15:37 ABONE OL
Bakan Pakdemirli'den CHP'li Tanal'ın iddialarına cevap: Asılsız, iftira niteliğinde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, sosyal medya hesabından kendisi ile ilgili et döner işine girdiği ve bu döner restoran zincirinin İş-Kur üzerinden eleman aldığına ilişkin paylaşımda bulunduğunu belirtti.

Pakdemirli, Tanal'ın kamuoyu nezdinde şahsı hakkında küçük düşürücü ve itibar suikastı yapan iddialarda bulunduğunu dile getirerek, şöyle dedi:

"Bu iddialar tamamen asılsız, mesnetsizdir, iftira niteliğindedir. Bunlar tamamen, kamuoyuna yönelik 'çamur at izi kalsın' mantığıyla yapılan iddialardır. İddia makamı iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Söz konusu kişinin hakkımdaki iddialarını ispatlamaması ve düzeltmemesi halinde avukatlarım aracılığı ile hukuki süreci başlatacağımı kamuoyuna beyan ederim."

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Bakan Pakdemirli'den CHP'li Tanal'ın iddialarına cevap: Asılsız, iftira niteliğinde
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