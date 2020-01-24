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'den dönere katıldığı iddiaları ile ilgili flaş açıklama!

Tarım ve Orman Bakanı , dönere katıldığı iddiaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 24.1.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 10:52 ABONE OL
Bakan Pakdemirli'den dönere çamaşır suyu katıldığı iddiaları ile ilgili flaş açıklama!

Bakan Pakdemirli, "(Dönere çamaşır suyu katıldığı iddiaları) Haberdeki derneğin başkanını aradım. Ona 'Nerede çamaşır suyu kullanıldığını söyleyin, biz gidip denetleyeceğiz' dedim. Bir tane dahi gösteremedi. 'Peki neden bu haberi yaptırdın' dediğimizde de 'Biz burada döner üretiyoruz, insanlar kendileri hazırlamasın diye' yanıtını verdi. Ismarlama bir haber. Böyle bilgi kirliliklerine karşı da savaşıyoruz. Bunun için de bir yasa çıkarılacak. Önüne gelen 'Bunu yiyin, şunu yemeyin' diyemeyecek." dedi.

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Bakan Pakdemirli'den dönere çamaşır suyu katıldığı iddiaları ile ilgili flaş açıklama!
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