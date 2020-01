Berat Albayrak: Böyle bir iyileşmeyi kimse beklemiyordu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta katıldığı oturumda Türkiye'nin maliye politikalarından, Merkez Bankası bağımsızlığına, enflasyon hedefinden ticaret savaşlarına kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi.



KRİZLERİN ÜSTESİNDEN GELDİK

Davos 2020 Dünya Ekonomik Forumu'nda 'Küresel Büyüme Ajandasını Şekillendirmek' başlıklı oturumda konuşan Albayrak, Türkiye'nin son yıllarda yaşanan problemlerden çok fazla şey öğrendiğine dikkat çekerek, "Türkiye'nin yerel krizlerin üstesinden gelme konusunda güçlü bir karnesi var. Türkiye'den böyle bir iyileşme kimse beklemiyordu" dedi.

BORÇ KARNEMİZ ÇOK SAĞLAM

Türkiye'nin borç karnesinin çok sağlam olduğunun altını çizen Bakan Albayrak, "Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi. Özel sektörün borcunun bir bölümü ihracatçıların karşılıklı kredilerinden kaynaklanıyor" diye konuştu.



ÖZEL SEKTÖR TECRÜBELİ

Bakan Albayrak, Türkiye'nin son 5 yıldaki ihracat performansının önceki 5 yıldan çok daha iyi olduğunu kaydetti. Albayrak "Türkiye'nin özel sektörü bölgedeki karmaşalardan sıyrılmada çok şey öğrendi" ifadesini kullandı. Bakan ayrıca, son 16 yılda altyapı ve enerjiye çok yatırım yapıldığını vurguladı.

GÜÇLÜ BİR BİLANÇOMUZ VAR

Türkiye'de hem üretim hem de nüfusun arttığını belirten Albayrak, "Üretim tarafında çok rekabetçi bir özel sektörümüz var. İhracat yapıyoruz, üretim yapıyoruz ne gerekirse yapıyoruz. Mali politika tarafında güçlü bir bilançomuz var, teşviklerimiz var" diye konuştu.

Küresel çerçevede en çok belirsizlikten endişelendiğini dile getiren Albayrak, "Her ülke bir çözüm bulmaya çalışıyor. Ekonomik açıdan daha koordineli haldeyiz. Yeni ticaret anlaşmalarının zamanı. Bir şekilde siyasi açıdan baktığımızda liderliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.







TEK HANEDE İSTİKRARLI ENFLASYON

Yeni hükümet sistemine geçilmesiyle önemli bir adım atıldığını kaydeden Albayrak, "Üretim kapasitemizde çok büyük gelişmeler olduğunu gördük" dedi. Enflasyonun daha önce yüzde 25 olduğunu, şu anda yüzde 11'lere düştüğünü aktaran Albayrak, "Çift haneli faiz oranlarından tek haneye geldik. Bu yıl enflasyonun istikrarlı ve tek hanede olmasını bekliyoruz" diye konuştu.



TCMB EN AZ FED KARAR BAĞIMSIZ

Bakan Albayrak soru üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tek sorumluluğunun fiyat istikrarı olmadığını, finansal istikrarı da gözetmesi gerektiğini kaydetti. Albayrak, "TCMB en az ABD Merkez Bankası (Fed) kadar bağımsız" dedi.







YABANCI SERMAYE GİRİŞİ ARTACAK

Davos'ta bulunan Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü (TVF) Zafer Sönmez, dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini'nin kendileri ile özel olarak konuştuğunu belirterek, "Türk ekonomisine inancını dile getirdi" dedi. Sönmez, şunları anlattı: "2020 yatırımcılar için çok güzel bir giriş yılı olacak. Türkiye'nin doğrudan yabancı sermayeyi artırdığı bir döneme giriyoruz. TVF, 3 yıllık bir fon olarak emekleme dönemini aştı. Çok agresif ve pozitif hedeflerimiz var. At yarışları ile ilgili süreç devam ediyor. Sürecin ortalarındayız, ihaleyi senenin ilk yarısında yapmayı planlıyoruz."







DİJİTAL VERGİ İÇİN 137 ÜLKELİ TOPLANTI

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda Amazon ve Facebook gibi internet devlerine 'dijital vergi' uygulanması konusunda görüşmeler sonuç verdi. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ABD ile gerginliğe neden olan internet devlerine uygulanan vergi konusunda ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile ortak bir çerçeve belirlendiğini belirtti. ABD ile önümüzdeki dönemde bir toplantı yapma konusunda anlaşmaya varıldı. 29-30 Ocak tarihlerinde 137 ülkenin katılacağı bir toplantı yapılacak.



ABD-İNGİLTERE ANLAŞMASI BU YIL

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ile İngiltere arasındaki Brexit sonrası serbest ticaret anlaşmasının öncelikli olduğunu ve yıl sonuna kadar böyle bir anlaşma beklediğini söyledi. İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den ayrılmasının ardından iki ülke hızlı bir anlaşmaya varma yollarını arıyor. Mnuchin'in sözlerine yanıt olarak, İngiltere Başbakanı Boris Johnson sözcüsü bir zaman çizelgesi sunmayı reddetti. Sözcü, "Her iki taraf da kamuoyunda iddialı bir serbest ticaret anlaşmasını mümkün olan en kısa sürede kabul etmek istediklerini açıkça belirtti" dedi.





Bakan Albayrak, ABD'li mevkidaşı Steven Mnuchin ile, önemli bir görüşme gerçekleştirdi.





Albayrak, EBRD Başkanı Suma Chakrabarti ile bir araya geldi.





Albayrak ayrıca, JBIC Başkanı Tadashi Maeda başta olmak üzere çok sayıda fon yöneticisi ile görüştü.