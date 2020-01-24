Elektrikli scooter mart ayında sokağa iniyor

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hızla büyüyen mikro mobiliti girişimi Martı, yeni elektrikli scooter'ı farklı şehirlere de taşırken, Türkiye'de tasarlanan Anadolu-1'i ilk kez tanıttı. Anadolu-1, İstanbul'un dik yokuşları düşünülerek yeniden tasarlanırken, mart ayından itibaren kullanımaya başlayacak. Martı yatırımlarını 3 büyükşehir dışında Gaziantep ve Eskişehir'e de taşıyacak.Martı'nın yeni elektrikli scooter'ı Anadolu-1'in konum, şarj ve hız seviyelerini anlık olarak takip etme imkânı sağlayan ağa bağlı kutularının üretimini Türk mühendisler tarafından yapılıyor. Ayrıca kullanılan sensörlerle arıza yapan araçlar tespit ediliyor. Martı, yeni aracı Anadolu-1'de, süspansiyon sistemiyle hem yolculukları daha konforlu hem de daha güvenli hale getiriyor. Yerli süspansiyon sistemi kullanılan Anadolu-1, tümsek, çukur ve engebelerde, titreşimi en aza indiriyor. Anadolu-1, gece sürüşleri için, daha güçlü bir aydınlatma ve fren lambası sistemiyle görüş mesafesini arttırıyor.Anadolu-1'de, çapı 25.4 santim olan, patlama ve yırtılma riskine karşı dayanıklı dolgu lastikler, mekanik ve elektronik fren sistemi bulunuyor. Saatte 25 kilometrelik bir hıza çıkma kapasitesine sahip olan Anadolu-1'ler, 18 kilometre hıza sabitleniyor.Şase ve motoru Türkiye şartlarına göre tasarlanan Anadolu-1, 15 dereceye kadar yokuş çıkma kabiliyetini de kazandırıldığını söyleyen Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem ve Sena Öktem tanıtımda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oğuz Alper Öktem, "Türkiye'de üretmek bize pek çok konuda avantaj sağlıyor. Öncelikle çok daha kaliteli ve süreklilik sağlayacak bir ivme yakalıyoruz. Anadolu-1'i, marttan itibaren Türkiye'nin tüm caddelerinde kullanıcısyla buluşacak olmasından dolayı gururluyuz" diye konuştu.* Martı'nın en yoğun kullanıldığı zaman işe giderken ve iş çıkışı olduğu görülüyor. Sabah 7-10 ile akşam 5-8 arası en yoğun saatler olarak göze çarpıyor.* Martı en çok işe gidip gelirken 2 durak arasında kullanılıyor. Metrobüs durağı ile vapur iskelesi arası gibi yerlerde kullanılıyor. Bu bölgelerde yoğun olarak bulunduruluyor.* Kaza riskini minimuma düşürmek için hız saatte 18 kilometreye sabitlenmiş durumda.* Elektrikli scooter üstünde taşıdığı ağırlık ve yolun eğimine göre pil durumu değişiyor. Pil, hız ve konum bilgisine göre araçların şarj ve bakımları yapılıyor.

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