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Emekli ödemeleri 2020 ne zaman yatacak? Emekli promosyon ödemeleri ne kadar?

Kurumu () ile bankalar arasında gerçekleşen 2020 emekli ödemeleri ne kadar sorusu yaklaşık 13 milyon vatandaşın ilgilendiriyor. Bu yıl için yeni rakamların belirleneceği tarih için geri sayım başladı. Ödenecek olan ücret maaşların baz alınması ile kararlaştırılacak. 2017 yılında başlatıldığı bilinen ve devam eden bu uygulama ile binlerce emeklinin yüzü gülecek. Konu ile ilgili olarak son günlerde yoğunlaşan araştırmaların başında 2020 emekli promosyon ödemeleri ne zaman yatırılacak ve belirlenecek soruları yer alıyor. Peki, 2020 emekli promosyon ödemeleri ne zaman belirlenecek? Türkiye Bankalar Birliği ve SGK'dan açıklama geldi mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.1.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 09:04 ABONE OL
Emekli banka promosyon ödemeleri 2020 ne zaman yatacak? Emekli promosyon ödemeleri ne kadar?

Emekli ödemeleri 13 milyon civarında vatandaşı ilgilendiriyor. Bankalar arasındaki rekabet giderek kızışırken vatandaşlar ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyor. Kurumu () ile bankalar arasında 1 Mart 2017 tarihinde imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan uygulamasında 3 yıl geride kalmış oldu. Türkiye Bankalar Birliği ve SGK yapacakları toplantıda taban olarak verilecek tutarları belirlerken aynı zamanda bankalar da kendi kampanyalarına göre belirlenen ücreti arttırabilecek. Peki, emekli promosyonları ne zaman yatacak? 2020 emekli promosyon ödemeleri hangi tarihlerde gerçekleşecek? İşte detaylar…

EMEKLİ BANKA PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yapılan açıklamaya göre taban tutarın belirleneceği toplantı Şubat ayında gerçekleşecek. Yapılacak olan görüşmelerde binlerce vatandaşın yüzünü güldürecek olan tutarların taban ücreti belirlenecek ve bankalar eğer isterlerse kampanyalarına göre bu ücreti arttırabilecek. Peki, 2020 Emekli banka promosyon ödemeleri ne kadar, belli oldu mu? Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm gelişmeleri ve detayları takip edebilirsiniz…

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