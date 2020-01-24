Emekli banka promosyon ödemeleri 2020 ne zaman yatacak? Emekli promosyon ödemeleri ne kadar?

Emekli promosyon ödemeleri 13 milyon civarında vatandaşı ilgilendiriyor. Bankalar arasındaki rekabet giderek kızışırken vatandaşlar ödemelerin yapılacağı tarihi merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 1 Mart 2017 tarihinde imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan uygulamasında 3 yıl geride kalmış oldu. Türkiye Bankalar Birliği ve SGK yapacakları toplantıda taban olarak verilecek tutarları belirlerken aynı zamanda bankalar da kendi kampanyalarına göre belirlenen ücreti arttırabilecek. Peki, emekli banka promosyonları ne zaman yatacak? 2020 emekli promosyon ödemeleri hangi tarihlerde gerçekleşecek? İşte detaylar…

EMEKLİ BANKA PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yapılan açıklamaya göre taban tutarın belirleneceği toplantı Şubat ayında gerçekleşecek. Yapılacak olan görüşmelerde binlerce vatandaşın yüzünü güldürecek olan tutarların taban ücreti belirlenecek ve bankalar eğer isterlerse kampanyalarına göre bu ücreti arttırabilecek. Peki, 2020 Emekli banka promosyon ödemeleri ne kadar, belli oldu mu? Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm gelişmeleri ve detayları takip edebilirsiniz…