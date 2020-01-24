Emekli maaş farkları ödenmeye başladı

Memur emeklilerinin maaş farkları dün yatılırken SSK emeklilerinin maaşları 26 Ocak'a kadar, Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Hak sahipleri ek ödemeleri aylık aldıkları banka ve PTT şubelerinden alabilecek.







MİLYONLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Yeni yılla beraber 12.5 milyon emekli, dul, yetim ve 3 milyonun üzerindeki memurun yüzü güldü. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.49 zamlı aylıklarını almaya başlarken, ödemeler 28 Ocak tarihine kadar sürecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin almaya başladığı yeni maaşlarında yüzde 6.5 artışla 76.82 ile 382.67 lira arasında artış yaşandı. Memurlar 15 Ocak'ta zamlı maaşlarını alırken, memur emeklilerinin aylık farkları da dün itibariyle yatırılmaya başladı. Maaşları üçer aylık dönemler halinde alanlara da yine aynı şekilde 3 aylık enflasyon farkı alacak. Geçen yılın ikinci yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 6.49 arttı. Böylece memur ve emeklilere Ocak'ta alacakları yüzde 4'lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödeniyor. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yılın ilk 6 ayında yüzde 5.49 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırıldı.







BANKALAR PROMOSYONU YÜKSELTTİ

Bankalar daha fazla emekli müşterisi kazanmak için 2020 tarifelerini yükseltti. Şekerbank, emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarına göre 375-450 lira, iki otomatik ödeme talimatı için 150, 10 kişiyle sınırlı olarak yönlendirdiği her emekli için de 150 lira promosyon verecek. Böylece maaşını Şekerbank'a taşıyan 2 bin 100 TL kazanabilecek.

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