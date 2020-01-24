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'ndaki karantina odası 'koronavirüs' için hazır

İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen yolculara termal kameralarla tarama uygulaması yapılırken, olası bir durumda koronavirüs olduğu  şüphesiyle hasta yolcunun gözlem altında tutulabilmesi için karantina odası hazırlandı.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 24.1.2020 15:46 ABONE OL
İstanbul Havalimanı'ndaki karantina odası 'koronavirüs' için hazır

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar ile Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda bazı önlemler alındı.

Çin'den gelen tüm yolcuların termal kameralarla izlenmesinin yanı sıra ayrıca bir karantina odası da hazır duruma getirildi. Koronavirüs şüphesi olan yolcunun müşahede altında tutulması için terminalin hava tarafında bulunan karantina odası basın mensupları tarafından görüntülendi. İki yatağın olduğu odada özel hava temizleme işlevi gören cihazın da yer aldığı odada yapılacak işlemlere ilişkin Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri bilgi verdi. Karantinada tutulan şüpheli hastanın bir sonraki aşamada ilgili hastanelere sevkinin gerçekleştirileceği öğrenildi.

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İstanbul Havalimanı'ndaki karantina odası 'koronavirüs' için hazır
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