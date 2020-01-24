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Kira artış oranları ne kadar oldu? oranı nasıl hesaplanır?

rakamlarının açıklanmasının ardından oranları da belirlenmiş oldu. Konutlarda ve iş yerlerinde uygulanacak olan bu oranlar Ocak ayı ile beraber vatandaşların gündemine geldi. Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından Ocak ayında uygulanacak zamlar oranlarının açıklaması ile belli oldu. On binlerce vatandaş internet üzerinden TEFE TÜFE oranlarına göre 2020 kira artışı ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 kira artış oranı ne kadar, nasıl ve nereden hesaplanır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.1.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 15:48 ABONE OL
Kira artış oranları ne kadar oldu? 2020 kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Yeni yıla girerken Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından açıklanan verilerin ardından oranları da belirlenmiş oldu. Ocak ayının sonlarına yaklaşılan bu günlerde ise vatandaşların merak konusu haline gelen zamlar için hazırladığımız bu içeriğimizde 2020 kira artış oranları ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, ve TEFE oranlarına göre kira artışı nasıl ve nereden hesaplanır? İşte konu ile ilgili merak edilen ve bilinmesi gereken tüm detaylar…

2020 KİRA ARTIŞ ORANLARI NE KADAR?

rakamlarının açıklanmasıyla beraber yapılacak olan zamlar da netlik kazandı. 12 aylık enflasyon yüzde 11.84 olarak açıklanırken TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.18 rakamı ortaya çıktı. Böylece 2020 kira artış oranı belirlendi. İşte bu yıla ait rakamlar…

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Kira artış oranları ne kadar oldu? 2020 kira artış oranı nasıl hesaplanır?
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