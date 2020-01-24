Kira artış oranları ne kadar oldu? 2020 kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Yeni yıla girerken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilerin ardından 2020 kira artış oranları da belirlenmiş oldu. Ocak ayının sonlarına yaklaşılan bu günlerde ise vatandaşların merak konusu haline gelen zamlar için hazırladığımız bu içeriğimizde 2020 kira artış oranları ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki, TÜFE ve TEFE oranlarına göre kira artışı nasıl ve nereden hesaplanır? İşte konu ile ilgili merak edilen ve bilinmesi gereken tüm detaylar…

2020 KİRA ARTIŞ ORANLARI NE KADAR?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber yapılacak olan zamlar da netlik kazandı. 12 aylık enflasyon yüzde 11.84 olarak açıklanırken TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.18 rakamı ortaya çıktı. Böylece 2020 kira artış oranı belirlendi. İşte bu yıla ait rakamlar…