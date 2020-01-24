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kura çekilişi ne zaman ve hangi tarihte olacak? 2020 TOKİ 100 bin konut başvuru kura sonuçları sorgulama sayfası

100 bin sosyal konut projesi kura çekimi ve sonuçları için heyecan sürüyor. Aralık ayında başlayan başvurular, geçtiğimiz hafta sona erdi. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Trabzon ve yurt genelinde birçok ilde ucuz ev sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaş, E Devlet üzerinden işlemlerini tamamladı. Vatandaşlar şimdi ise 2020 çekiliş tarihi için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda, 'TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi sonuçları ne zaman belli olacak?' sorusunun yanıtı geçtiğimiz haftadan bu yana oldukça merak ediliyor. Peki, 2020 TOKİ 100 konutları başvuru kura çekilişi ne zaman ve sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Merak edilenleri sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 24.1.2020 08:18 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 08:19 ABONE OL
TOKİ kura çekilişi ne zaman ve hangi tarihte olacak? 2020 TOKİ 100 bin konut başvuru kura sonuçları sorgulama sayfası

Toplu Konut İdaresi tarafından yurt genelinde yapılacak olan 100 bin sosyal konut için başvurular alındı. Ucuz ev sahibi olmak isteyen ve belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar, başvurularını E Devlet giriş ekranı üzerinden tamamladı. Vatandaşlar şimdi ise kuraları çekilişi ve sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. Zira, yurttaşların Toplu Konut İdaresi tarafından İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Trabzon ve yurt genelinde yapacakları evlerden yararlanma hakkı elde edip edemeyecekleri 2020 TOKİ kura çekimi başvuru sonuçları akabinde belli olacak.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığı belirtilirken kura çekimi tarihi de açıklandı.

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekilişi tarihi ve sonuçları hakkında bilgi edinebilir, sorgulama ekranı ile beraber diğer birçok konuya yönelik fikir edinebilirsiniz.

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