21 bin müteahhit gruplandırıldı

BUGÜN NELER OLDU

Çevreve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Haziran 2019'dan bugüne özel sektörde yapım işlerini yüklenecek 20 bin 853 yapı müteahhidi belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlilikleri dikkate alınarak gruplandırıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun, "1 Ocak 2012'den itibaren yapı ruhsatına tabi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi ve her müteahhidin yetki belgesi numarası almasının zorunlu olduğu" şeklindeki hükmü uyarınca, 2012'den itibaren inşaat sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi 464 bin 803 yapı müteahhidine yetki belgesi numarası verildi. Haziran 2019'dan bugüne 20 bin 853 müteahhit 9 gruba göre sınıflandırıldı.