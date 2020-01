Ekonominin bağışıklık sistemi güçlendi

avos'taki

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisi ve finansal sistemi için en kötüsünün geride kaldığını, ülkenin şu anda dış ve iç şoklara karşı daha dirençli olduğunu söyledi. Japonya'da yayınlanan Nikkei gazetesine konuşan Bakan Albayrak, "Sizi öldürmeyen daha güçlü yapar derler. Türk ekonomisinin bağışıklık sistemi giderek güçlenen bir döneme girdi" dedi.Ekonominin yılın son çeyreğinde büyük olasılıkla yüzde 5 civarında gerçekleşecek büyümenin katkısıyla 2019'un tamamını 0.5'lik bir oranla kapatacağını belirten Albayrak, "Yüksek nüfus büyümesi, ihracat odaklı rekatbetçi sanayi tabanı değerlendirildiğinde, yıllık yüzde 4-5 baz büyüme Türkiye için doğal" diye konuştu. Albayrak, finansal istikrarın bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu da vurguladı.Türk Lirası'nın dolar karşısında 5.7-5.9 aralığındaki değerinden memnun olup olmadığı şeklindeki soruya da Bakan Albayrak, şu yanıtı verdi: "Cari işlemler hesabındaki dengelenmeyle ithalat ve ihracattaki gelişmelere baktığımız zaman, döviz kuru rekabetçi görünüyor." Albayrak, "Bence Merkez Bankası piyasalar, hükümet de dahil olmak üzere hissedarlar ile uyumlu bir şekilde iletişimi güçlendirerek iyi bir yönetim sergiliyor, finansal istikrar sağlamak için ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor" diyerek, hiçbir eleştiriyi kabul etmediğini de söylediHazineve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nikkei gazetesine verdiği demeçte, kamu bankalarının dolar satmasının kuru dengelemenin bir yöntemi olup olmadığına ilişkin soruyu da yanıtladı. 2018'deki başkanlık sistemi değişikliği ile tüm kamu bankaları, özel bankalar, merkez bankası ve diğer kurumların çok daha fazla aktif piyasa oyuncusu olmaya başladığını belirten Bakan Albayrak, "Serbest piyasa koşulları içinde, kamu bankaları hem kamu yararını gözetiyor hem de kârlılığı... Bu böyle devam edecek" şeklinde konuştu.Dünya Ekonomik Forumu (WEF), biyoçeşitliliği yeniden sağlamak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye destek vermek için dünya çapında 1 trilyon ağaç yetiştirme, onarma ve koruma amacıyla küresel çapta bir girişim başlattı."1t.org" adı verilen proje hükümetleri, sivil toplum kuruşlarını, şirketleri ve bireyleri "doğanın kitlesel ölçekte iyileştirilmesi" amacıyla bir araya getirmeyi hedefliyor. WEF kurucusu ve Başkanı Klaus Schwab, "Küresel iklim, biyoçeşitlilik ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dair hedefleri yakalamak istiyorsak önümüzdeki 10 yıl eşi görülmemiş seviyede işbirliği gerekiyor. 1t.org yaşamın her kesiminden ve her yaştan paydaşların küresel boyutta önemli bir hedefe ulaşmak için nasıl birlikte çalışabileceğine dair önemli bir emsal teşkil ediyor" diye konuştu. Amerikan Forests (Amerikan ormanları) ve Trillion Trees Initiative (1 trilyon ağaç girişimi) gibi yeniden ağaçlandırma projelerini kabul ettiklerini belirten WEF, 1t.org'un "bu tür girişimleri tek çatı altında toplamak ve fonlarla siyasi desteği harekete geçirmek için bir fırsat sunduğunu" ifade etti. WEF açıklamasında ayrıca "Karbonun dünya üzerindeki ormanlar, sulak alanlar ve otlaklarda tutulmasını sağlayan doğa merkezli çözümler, Paris İklim Anlaşması'na göre 2030'a kadar karbon salımını azaltma hedefinin üçte birini karşılayabilir" değerlendirmesi yer aldı. Karbon salımını azaltmayla ilgili geri kalan hedefin de enerji, ağır sanayi ve finans sektörleri tarafından karşılanacağı belirtildi. Projeyle ilgili değerlendirmede bulunan doğa bilimleri uzmanı Jane Goodall ise "1t. org, dünya çapında ağaç dikimi ve orman restorasyonuyla uğraşan on binlerce küçük ve büyük grubu birbirine bağlayacak yenilikçi teknolojiler sunuyor" diye konuştu.Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da kur saldırısının yaşandığı 31 Ağustos 2018'den bu yana parasını TL varlıklara yatıranların kazandığını, dövize yatıranların ise önemli bir getiriden olduğunu söyledi. Finansal yatırım araçlarının karşılaştırmalı getirilerini değerlendiren Albayrak, "Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101.5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33.3 değer sağladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı" dedi. Bakan Albayrak'ın paylaştığı infografiğe göre, 31 Ağustos 2018'den sonra parasını dolarda tutanlar yüzde 9.8, euroda tutanlar ise 13.7 kaybetti. Söz konusu dönemde orta vadeli DİBS, yatırımcısına yüzde 68.3 getiri sağladı. 2019'da da uzun vadeli devlet tahvili alanlar yüzde 39.1 getiri elde etti. Borsa ise yüzde 29.7 değer kazandı.