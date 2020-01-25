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Emekli maaş farkları ödenmeye başladı! Zamlı emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2020?

Yeni yılda maaşlarını alacak olan vatandaşların gündemindeki yerini alan 2020 zamlı emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusu binlerce kişinin merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşların ücretlerinin hesaplarına yatırılacağı tarih tahsis numaralarına göre belirleniyor. Aralık ayında enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından SSK, Bağ-Kur ve Sandık 2020 yılının ilk yarısında yüzde 6.49 oranında artış yapılacağı duyurulmuştu. tarafından açıklanan Aralık ayı rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,84, aylık %0,74 artmış oldu. Peki, 2020 zamlı emekli maaş farkları yattı mı? Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar? İşte binlerce kişinin heyecanla beklediği o tarihler ve alınacak olan ücret…

Giriş Tarihi: 25.1.2020 09:43 Güncelleme Tarihi: 25.1.2020 09:43 ABONE OL
Emekli maaş farkları ödenmeye başladı! Zamlı emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2020?

Yeni yılda maaşlarını alacak olan emeklilerin ve memurların gündeminde yer alan 2020 zamlı maaşlar ne zaman yatacak sorusu binlerce vatandaşın merak konusu olmaya devam ediyor. Aralık ayında enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından SSK, Bağ-Kur ve Sandık 2020 yılının ilk yarısında yüzde 6.49 oranında artış yapılacağı duyurulmuştu. Vatandaşların ücretlerinin hesaplarına yatırılacağı tarih tahsis numaralarına göre belirleniyor. tarafından açıklanan Aralık ayı rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,84, aylık %0,74 artmış oldu. Peki, 2020 zamlı emekli maaş farkları yattı mı? Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar? İşte binlerce kişinin heyecanla beklediği o tarihler ve alınacak olan ücret…

ZAMLI EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIYOR?

Bilindiği üzere bu ücretler kişilerin tahsis numarasına göre belirlenen tarihlerde yatırılıyor. Haberimizin devamında zamlı emekli maaş farkları ne zaman yatırılıyor sorusunun yanıtına ulaşabilir kendi tahsis numaranıza göre maaşınızın yatırılacağı tarihi öğrenebilirsiniz...

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