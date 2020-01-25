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Gizemli oligark 1 milyar dolarlık Rus tahvili aldı

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Rusya Maliye Bakanlığı iç borçlanma ihalesinde, kimliği meçhul bir yatırımcı tek kalemde 58.4 milyar rublelik (937 milyon dolar) Rus devlet tahvili satın alarak bir rekora imza attı. 2025 vadeli ve yüzde 5.97 yıllık ruble faizli tahvil, bugüne kadar yapılan en yüksek toplu satış olarak Rusya tarihine geçti. Uzmanlar, "Alıcı muhtemelen bir yerli" görüşünü paylaşırken, bazıları da "Rusya'da yerleşik olmayan bir fon olabilir" yorumunu yaptı. Dev alımın ruble kuru üzerinde bir etkisi olmaması dikkati çekti.
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Gizemli oligark 1 milyar dolarlık Rus tahvili aldı
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