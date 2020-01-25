‘Hileciler bakanlığa gelip ağladı’

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bakan Pakdemirli, gıda denetimine ilişkin yasa TBMM'ye gittiğini, ocak sonunda yasalaşabileceğini belirterek, şöyle konuştu: "Taslakta 250 bin liraya kadar ceza, 5 yıla kadar hapis var. Denetimlerde kanunun verdiği en yüksek cezaları veriyoruz. Ancak kazandıkları getiri fazla olduğu için cezayı göze alıyorlar ya da firmanın adını bir süre sonra değiştiriyorlar. Bu firmaları ticaretten mene kadar gidebiliriz. TOBB Başkanı ile konuştum. Bu tarz davranışta olan kişileri meslekten men etme gibi bir yetkileri var. Buna da çalışıyoruz."2018'de 55.752 ton, 2019'da 5.037 ton et ithalatı olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Sırbistan, Bosna Hersek gibi ülkelerden serbest ticaret anlaşmaları gereği ithalat oldu. Bir de eskiden yapılmış ithalatlar vardı. Bunun dışında et ithalatı yapmadık. Şu anda da eski yapılmış bağlantılar hariç, 26 Ekim 2019 itibarıyla canlı hayvan ithalatı için yeni belge vermiyoruz. İhtiyaç halinde canlı hayvan ithal edilebilir" dedi. Pakdemirli, sözleşmeli üretim konusunu da çözeceklerini de bildirdi.'GeleceğeNefes Seferberliği' kapsamında dikilen fidanların tutma oranının yüzde 95 olduğunu anlatan Pakdemirli, "Elbette ki, yüzde 3'ü, 5'i kuruyacaktır ama biz milletle beraber bu ağaçların gölgesinden faydalanıyor olacağız" dedi. Dönere çamaşır suyu katıldığı iddialarına da değinen Pakdemirli, açıklamayı yapan dernek başkanının ısmarlama haber yaptırdığını belirterek, "'Denetleyeceğiz, isim verin' dediğimde veremedi" dedi.

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