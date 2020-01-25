Konutta kredi faiz oranını 0.59’a düşürdü

Evsahibi olmak isteyenler için tarihi bir kampanya başlatan Tahincioğlu, bu kapsamda Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerinde vade farkını 0.59'a düşürdü. Yatırımcılara 120 ay vade, 0.59 faiz oranı sunduklarını söyleyen Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, "Gayrimenkul sektöründe pozitif rüzgârlar esmeye başladı. Merkez Bankası'nın politika faiz oranını bu ay 75 baz puan düşürmesiyle, biz de yıla hızlı bir başlangıç yaptık. Sektörde bir ilke daha imza attık ve faiz oranını 0.59'a düşürdük. Projelerimizden ev sahibi olmak isteyenler için şartları daha da iyileştirdik. Tüm bu adımların sektörümüzü daha iyi bir noktaya getireceğine inanıyorum" dedi.120 ay 0.59 vade farkı seçeneğini seçen kişiler daire satış fiyatı üzerinden yüzde 15 indirim hakkı da kazanıyor. 2019'da ekonomik dalgalanmalar sebebiyle sektörün tedirgin bir yıl geçirdiğini söyleyen Tahincioğlu, "Konut faiz oranlarının düşmesi, faiz indirimleri gibi adımlarla tekrar hareketlenme başladı. Yatırım yapmak için çok uygun bir dönem. Atılan tüm bu adımların sektörümüzü daha iyi bir noktaya getireceğine inanıyorum" dedi.

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