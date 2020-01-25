Limak Ufa otoyol inşaatına başlıyor

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LiMarashstroy ile birlikte ilk anlaşmasını 2017'de imzaladığı, Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'nde 33.5 milyar rublelik otoyol inşaatı projesinde ilk kazma pazartesi günü vurulacak. Ufa Doğu Çıkışı Otoyol İnşaatı ile ilgili bilgi veren Başkortistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, söz konusu yatırımı 'Tarihin en büyük Başkort-Türk ortak projelerinden biri' diye nitelendirdi. M5 ve M7 karayolları arasında, tüneller de içeren bir ulaşım koridoru projesi olan Ufa Doğu Çıkışı'nın inşaatını Limakmaraşavtodarogi tarafından 33.5 milyar ruble bedel yatırımla gerçekleştirilecek. Müteahhit şirkete 26 milyon dolar tutarında ilk avans ödemesinin yapıldığını ve inşaatın başlayacağını duyuran Habirov, gündemlerinde başka büyük projelerin de olduğunu ve Türk şirketleri ile görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.Yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirilecek proje, Başkurdistan Cumhuriyeti ile İmtiyaz Sahibi Bashkir Concession Company (BCC) arasındaki imtiyaz sözleşmesi kapsamında yürütülüyor. Limak, imtiyaz sahibi BCC şirketine Rus şirketi VTB Capital ile birlikte ortak olarak 25 yıl süreyle otoyol işletmesinde de aktif rol alacak. Yaklaşık 12.5 kilometrelik güzergâhta tünel, köprü, viyadük ve dolgu yol kesimleri bulunuyor. Projenin günde 22 bin 700 araç kapasitesine erişmesi öngörülüyor. Proje, 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere toplam 4 şeritten oluşacak.