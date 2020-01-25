Patronlar okulların parasını çekmesinler

Sancak Group'un eğitim alanındaki markası Mektebim, 40 kampusta, 27 bin öğrenciye ulaştı. 26 okulun kendilerine ait olduğunu söyleyen CEO Servet Özkök, eğitimin ciddi bir iş olduğunu, öğrenci ve öğretmenlerin kesinlikle mağduriyet yaşamaması gerektiğini anlattı. Sektörün işletme sermayesi fazlası verdiğini anlatan Özkök, şöyle konuştu: "Okullar erken kayıt sürecinde, bir sonraki dönemin eğitim ücretini topluyor. İşletme sahipleri bu paraları şahsi harcamaları veya başka sektörlerdeki yatırımları için kullanırsa okullar sıkıntıya giriyor ve faaliyet giderlerini karşılayamıyor." Kontrollü büyümek için franchise verirken, banka teminatı şartı getirdiklerini ve 14 franchise okulları olduğunu anlatan Özkök, "Bir okulu bulunmadığı halde franchise vererek zincirleşmeye çalışan birçok eğitim kurumu var. Zincir bir okulun genel müdürü, hedeflerinin 500 okula ulaşmak olduğunu açıkladı. 50'si finansal yeterliliği olmadığı için batarsa öğrencilerin mağduriyetlerini nasıl karşılayacaksınız? Böyle giderse sektörde birçok konsolidasyon olur" dedi.Eğitim işine ticari bakmamak gerektiğinin altını çizen Özkök, "Harvard'ın hediyelik eşya satışından elde ettiği gelir 500 milyon dolar. Ama biz itibar sağlamadan hediye satma derdine düşüyoruz. İtibarı sağlamadan kupa satamazsınız" dedi. Ebeveynlerin de eğitimden çok çocuklarını kayda getirdiklerinde "Havuz var mı" diye sorduklarını dile getiren Özkök, "Çoğu okulda kütüphane kaldırıldı. Yeniden niteliğe ve prestije yatırım yapmalıyız" diye konuştu.Yeniöğretim yılı için yüzde 6 zam yaptıklarını ve ulaşılabilir bir okul olmayı hedeflediklerini vurgulayan Özkök, bünyelerinde 2 bin 500 öğretmenin görev yaptığını tüm eğitmenlere tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdıklarını, yüksek lisans yapmak isteyenlere de bir sınıf açtıklarını kaydetti. Bir okulun başarısının başarılı öğrencilere bağlı olduğunun altını çizen Özkök, "Dolayısıyla burslu öğrenci sayısı çok önemli" dedi.

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