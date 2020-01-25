Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? Canlı gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Ocak 2020

Ekonomi piyasasını yakından takip edenler altın fiyatları son dakika gelişmelerini merak ediyor. Bu doğrultuda, güncel ve canlı altın fiyatları, hafta sonu yaklaşırken de en çok araştırılan konu başlığı olarak çıkıyor. Hal böyle olunca '' Altın fiyatları bugün ne kadar?'' sorusuna yanıt aranıyor. Dolar döviz kurundaki ani iniş ve çıkışlar vatandaşları sarı metale yönlendiriyor. Hem düğünlerin vazgeçilmezi hem de yatırım amaçlı alınan altın vatandaşların vazgeçilmezi oluyor. Peki 25 Ocak Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Canlı ve güncel rakamların takibini yapmak için haberimizin devamındaki ekrandan anlık ve son dakika gelişmelerine erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 25 OCAK 2020

Altın fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Haberimizde, 25 Ocak Kapalıçarşı'dan gelen son dakika canlı altın fiyatlarını, altın alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz.