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Son dakika: fiyatları ne kadar? Canlı gram, tam ve çeyrek ne kadar oldu? 25 Ocak 2020

fiyatlarına ilişkin son dakika haberler ve güncel gelişmeler an be an takip ediliyor. Döviz kurlarında meydana gelen hareketlenmelerden doğrudan etkilenen bir yatırım olarak nitelendirilen sarı metale ilgi giderek artıyor. Kapalıçarşı’da altın alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar güncel altın fiyatı bilgisini araştırırken, hediyelik olarak kullanılan gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve en çok merak edilen konu oluyor. Peki bugün ne kadar? Haberimizde, 25 Ocak 2020 güncel gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları yer alıyor.

Giriş Tarihi: 25.1.2020 12:31 ABONE OL
Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? Canlı gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Ocak 2020

Ekonomi piyasasını yakından takip edenler fiyatları son dakika gelişmelerini merak ediyor. Bu doğrultuda, güncel ve canlı , hafta sonu yaklaşırken de en çok araştırılan konu başlığı olarak çıkıyor. Hal böyle olunca '' ?'' sorusuna yanıt aranıyor. Dolar döviz kurundaki ani iniş ve çıkışlar vatandaşları sarı metale yönlendiriyor. Hem düğünlerin vazgeçilmezi hem de yatırım amaçlı alınan altın vatandaşların vazgeçilmezi oluyor. Peki 25 Ocak Bugün tam, yarım, çeyrek ve ne kadar? Canlı ve güncel rakamların takibini yapmak için haberimizin devamındaki ekrandan anlık ve son dakika gelişmelerine erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 25 OCAK 2020

Altın fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Haberimizde, 25 Ocak Kapalıçarşı'dan gelen son dakika canlı altın fiyatlarını, altın alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz.

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Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? Canlı gram, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Ocak 2020
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