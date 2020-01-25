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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan flaş BIST 100 açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı : "Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33,3 değer sağladı."

Giriş Tarihi: 24.1.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 14:15 ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledİ

"2018 Ağustos'tan bugüne TL varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı.

Uzun vadeli DIBS yatırımcısı %101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi %33,3 değer sağladı.

Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı."

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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş BIST 100 açıklaması
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