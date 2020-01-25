THY 15 milyar $ gelir hedefliyor

BUGÜN NELER OLDU

Türk Hava Yolları (THY), bu yıl yaklaşık 14.5- 14.8 milyar dolar konsolide satış geliri hedeflediğini açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kâr (EBITDAR) marjının da yüzde 23 ila 25 arasında olmasının hedeflendiği bildirildi. Bu yıl toplam 78-80 milyon yolcu taşınmasının hedeflendiği aktarıldı. Kapasite artışının Türkiye'de yüzde 7, Ortadoğu'da 7, Avrupa'da yüzde 2, Asya- Uzak Doğu'da 17, Kuzey ve Güney Amerika'da toplam 16, Afrika'da yüzde 10 düzeyinde gerçekleşmesinin hedeflendiği belirtildi. Açıklamada, "Toplam yüzde 8.5-10 kapasite artışıyla yolcu doluluk oranının yüzde 81-82 olması bekleniyor. 2020'de yüzde 7- 8 artışla 1.60-1.65 milyon ton kargo taşınması hedeflenmektedir" denildi.