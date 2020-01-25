TOKİ kura çekilişi ne zaman ve hangi tarihte olacak? 2020 yılı TOKİ 100 bin konut başvuru kura sonuçları sorgulama sayfası

Toplu Konut İdaresi tarafından yurt genelinde yapılacak olan 100 bin sosyal konut için başvurular alındı. Ucuz ev sahibi olmak isteyen ve belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar, başvurularını E Devlet giriş ekranı üzerinden tamamladı. Vatandaşlar şimdi ise TOKİ kuraları çekilişi ve sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. Zira, yurttaşların Toplu Konut İdaresi tarafından İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Trabzon ve yurt genelinde yapacakları evlerden yararlanma hakkı elde edip edemeyecekleri 2020 TOKİ kura çekimi başvuru sonuçları akabinde belli olacak.

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığı belirtilirken kura çekimi tarihi de açıklandı.

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekilişi tarihi ve sonuçları hakkında bilgi edinebilir, sorgulama ekranı ile beraber diğer birçok konuya yönelik fikir edinebilirsiniz.