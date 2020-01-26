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Altın fiyatlarında hareketliliği! Canlı gram, tam, yarım ve çeyrek bugün ne kadar oldu? 26 Ocak Pazar altın fiyatları

Güncel ile ilgili haberler ve gelişmeleri, anbean takip ediliyor. Döviz kurlarındaki dalgalı hareketlenmelerden doğrudan etkilenen bir yatırım aracı olarak tanımlanan altına olan ilgi gün aşırı artış gösteriyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarını takip edip altın alım satımı yapacak olan vatandaşlar için altın fiyatları bugün ne kadar sorusunu yanıtladık. Haberimizde, 26 Ocak 2020 güncel gram, tam, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları yer alıyor.

Giriş Tarihi: 26.1.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 11:35 ABONE OL
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Canlı gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Ocak Pazar altın fiyatları

Ekonomi piyasasında yaşanan anlık değişmeleri ve bu değişimleri doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyen faktörleri yakından takip eden vatandaşlar, " bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Haftanın son günü itibarıyla güncel ve canlı altın fiyatları merak konusu olurken dolar kurundaki ani değişimler, yatırımcının ilgisini altına yöneltmesine sebep oluyor. Hem önemli bir yatırım amacı olan hem de kültürümüzdeki yeri dolayısıyla düğün gibi organizasyonlarda hediye olarak kullanılan altına ilişkin merak edilen fiyat bilgisini paylaştık. Canlı ve güncel rakamların takibini yapmak için haberimizin devamındaki ekrandan anlık ve gelişmelerine erişebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 26 OCAK 2020

Altın fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Haberimizde, 26 Ocak Kapalıçarşı'dan gelen son dakika canlı altın fiyatlarını, altın alış ve satış fiyatlarını bulabilirsiniz.

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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Canlı gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Ocak Pazar altın fiyatları
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