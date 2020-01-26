DEİK iş dünyasının lokomotifi haline geldi

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BUGÜN NELER OLDU

TiBakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) bir sivil toplum kuruluşu olmanın ötesinde, iş dünyasının lokomotifi haline geldiğini söyledi. DEİK'in 33. Olağan Genel Kurul toplantısı ve bu yıl ilk kez düzenlenen Ustalara Saygı Ödülleri törenine katılan Bakan Pekcan, 95 kurucu kuruluşla beraber ve Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin 63'ünün, en büyük 44 uluslararası müteahhitlik şirketinin 33'ünün, en büyük 70 ihracatçı şirketten 23'ünün DEİK üyesi olmasının bunun bir işaret olduğunu ifade ederek, DEİK'in kamu-özel sektör ortaklığının dünyadaki en güzel örneklerinden birini sergilediğini söyledi.