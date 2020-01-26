İkiz ve üçüz bebekler için 26 milyon TL

BUGÜN NELER OLDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi aileler için ilk kez geçen yıl başlatılan "Çoklu Doğum Yardımı" kapsamında ikiz ve üçüz doğan 28 bin 938 bebek için 14 bin 350 anneye toplam 26 milyon 207 bin lira ödeme yaptı.Bakanlık, Türkiye'nin sahip olduğu dinamik nüfus yapısının korunması ve ailelerin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında, 2019'da 1 milyon 120 bin 387 bebek için 1 milyon 77 bin 935 anneye ödeme gerçekleştirdi. Bu dönemde doğum yardımı ödemelerinin toplam miktarı 477 milyon lira oldu. Geçen yıl uygulamanın kapsamını genişleterek Çoklu Doğum Yardım Programı'nı hayata geçiren Bakanlık, ikiz ve üçüz bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere iki yıl süresince çocuk başına aylık 150 lira destek sağlamaya başladı.Sağlık Bakanlığının Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi'nde yer alan aşıların süresi içinde yaptırılması kaydıyla gerçekleştirilen yardımlardan, bugüne kadar ikiz ve üçüz bebeği olan 14 bin 350 anne yararlandı.