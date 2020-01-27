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ne kadar? AGİ dahil asgari ücret net ve brüt tablosu: Evli, bekar, eşi çalışmayanlar için 2020

Milyonlarca çalışan, 2020 ücreti ne kadar oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. AGİ ve asgari ücret zammının ardından ilk maaşlarını almaya hazırlanan çalışanlar, ne kadar AGİ ödemesi alacaklarını merak ediyor. Bekar, evli eşi çalışmayan, evli eşi çalışmayan 1, 2, 3, 4 veya 5 çocuklu, evli eşi çalışan, evli eşi çalışan 1, 2, 3, 4 veya 5 çocuklu olarak sınıflandırılan sigorta kapsamındaki çalışanlara ödenen AGİ tutarı, söz konusu sınıflara göre farklılık gösteriyor. Peki 2020’de hangi çalışana ne kadar AGİ ödemesi yapılacak? İşte çalışan gruplarına göre tablosu…

Giriş Tarihi: 27.1.2020 10:09 ABONE OL
AGİ ne kadar? AGİ dahil asgari ücret net ve brüt tablosu: Evli, bekar, eşi çalışmayanlar için 2020 AGİ hesaplama

1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 2020 ve asgari ücret tutarlarında yapılan %15 oranındaki zammın ardından zamlı maaşların ne kadar yatacağı merak ediliyor. Yapılan zam ile birlikte ne kadar AGİ ödemesi alacağını merak eden vatandaşlar, net maaşlarını hesaplamak üzere araştırmalarını sürdürüyor. tablosu bu kapsamda en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alırken AGİ asgari ücrete dahil mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte detaylar…

AGİ 2020 NE KADAR?

2020 yılında her bir çalışan grubu için hesaplara yatacak AGİ tutarını ve AGİ dahil asgari ücret tutarını haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

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AGİ ne kadar? AGİ dahil asgari ücret net ve brüt tablosu: Evli, bekar, eşi çalışmayanlar için 2020 AGİ hesaplama
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