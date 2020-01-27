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ne kadar? 2020 zam oranı ne kadar oldu?

Türkiye’de yaklaşık 7 milyon çalışan 2020 zam oranını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan net ve brüt ücretler belli olmuştu. Yeni yılın ilk maaşını alacak olan vatandaşlar 2020 zam oranlarıyla birlikte brüt ve net asgari ücretlerine kavuşacak. Bilindiği üzere ücret tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur. Bekar, evli, eşi çalışmayan işçi, eşi çalışan işçi ve çocuk sayısına göre Asgari Geçim İndirimi tutarından değişiklik olacak. Peki 2020 ? İşte, net ve brüt ücretler ve tüm merak edilen ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 27.1.2020 12:13 ABONE OL
Asgari ücret ne kadar? 2020 Net ve brüt Asgari Ücret zam oranı ne kadar oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 ve zam oranını duyurmuştu. Şubat maaşına yansıyacak olan net ve brüt maaşlar 4.ve son komisyon toplantısıyla belli olmuştu. Heyecanla beklenen zam oranları uzun süren görüşmelerin ardından Komisyon tarafından belirlendikten sonra yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre en düşük ve en yüksek Asgari Geçim İndirimi maaş tablosu belli olmuştu. Peki ne kadar? 2020 zam oranı ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR? 2020 NET VE BRÜT ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI!

Yeni asgari ücret miktarı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanmıştı. Haberimizde, zam oranlarına bakabilirsiniz.

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Asgari ücret ne kadar? 2020 Net ve brüt Asgari Ücret zam oranı ne kadar oldu?
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