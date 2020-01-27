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Bakan Selçuk'tan deprem açıklaması: 8 milyon TL kaynak aktardık

Aile, Çalışma ve , ve Malatya’da meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kullanılmak üzere 8 milyon TL kaynak aktarıldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 16:06 ABONE OL
Bakan Selçuk'tan deprem açıklaması: 8 milyon TL kaynak aktardık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kullanılmak üzere 8 milyon TL kaynak aktarıldığını söyledi.

Bakan Selçuk, şu açıklamalarda bulundu:

"Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavi süreçlerini yakından takip ettiğimiz yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

ASDEP personelimiz, psikososyal destek ekiplerimiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla birlikte depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bir an önce depremin yaralarının sarılması en büyük amacımız"

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Bakan Selçuk'tan deprem açıklaması: 8 milyon TL kaynak aktardık
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