Dakikalık kiralamada 1 milyon barajını aştı

İSTANBUL'DA dakikalık araç kiralama hizmetini büyük ilgi gördü. 2018'de u hizmeti vermeye başlayan MOOV by Garenta, 1 milyonuncu kiralamasını gerçekleştirdi. İstanbul'un çok geniş bir bölgesinde hizmet veren MOOV by Garenta'yı Anadolu Yakası'nda oturanlar daha çok kullanırken, kiralamalar en çok Kadıköy sınırları içerisinde sonlandırıldı. İstanbullular deniz kenarı olarak en çok Pendik ve Beşiktaş sahillerine giderken, Eylül 2018'den bu yana MOOV by Garenta araçları 27 milyon 435 km yol kat etti ve 1 milyon 837 bin 726 saat boyunca kullanıldı. 700 araçla başladığı dakikalık araç kiralama hizmetini bugün 1.600 araçla sürdüren şirket, filosunun yüzde 35'ini de yeniledi. Günde yaklaşık 4.500 kiralamaya imza atan, 15 dakikalık periyotlar halinde ve her 15 dk için 5 km'lik yakıt dahil olarak araç kiralanabilen MOOV by Garenta'da, İSPARK otoparkları da ücretsiz olarak kullanılabiliyor.