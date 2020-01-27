SON DAKİKA: Dolar haftaya dalgalanma ile başladı! Dolar bugün ne kadar, kaç TL? Güncel ve canlı döviz kurları

5.88-5.90 bandında seyreden dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Dolar ve Euro, önceki haftayı değer kazanarak kapatmıştı. Dolardaki hareketliliğin ardından vatandaşlar, dolar bugün ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, 27 Ocak 2020 tarihli dolar fiyatları ve güncel döviz kurları ne kadar? Haberimizden, canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarını takip edebilir, aPara sayfası üzerin tüm yabancı para birimleri/TL değerine ulaşabilirsiniz.

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 27 OCAK PAZARTESİ

İşte, 27 Ocak 2020 tarihi itibariyle güncel döviz kurları ve canlı dolar fiyatları…