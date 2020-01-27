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Dolar haftaya dalgalanma ile başları! Dolar bugün ne kadar, kaç TL? Güncel ve canlı kurları

Geçtiğimiz hafta 5.90 civarında hareketlilik yaşayan dolar kuru, haftanın ilk işlem gününe yükseliş ile başladı. Kurdaki dalgalanma nedeniyle vatandaşlar sık sık 'Dolar ne kadar, kaç TL' sorusunun yanıtını araştırıyor. Euro fiyatları da güne dalgalanmalı başlarken, %0.17'lik bir yükseliş gerçekleşti. Çarşamba günü Amerikan Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararı da dolar hareketliliğinde önemli rol oynuyor. Peki, kurları, euro ve dolar bugün ne kadar? Haberimizde günce döviz kurları ve canlı dolar fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.1.2020 10:14 ABONE OL
Dolar haftaya dalgalanma ile başları! Dolar bugün ne kadar, kaç TL? Güncel ve canlı döviz kurları

5.88-5.90 bandında seyreden dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı. Dolar ve Euro, önceki haftayı değer kazanarak kapatmıştı. Dolardaki hareketliliğin ardından vatandaşlar, dolar bugün ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Peki, 27 Ocak 2020 tarihli dolar fiyatları ve güncel döviz kurları ne kadar? Haberimizden, canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarını takip edebilir, aPara sayfası üzerin tüm yabancı para birimleri/TL değerine ulaşabilirsiniz.

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 27 OCAK PAZARTESİ

İşte, 27 Ocak 2020 tarihi itibariyle güncel döviz kurları ve canlı dolar fiyatları…

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Dolar haftaya dalgalanma ile başları! Dolar bugün ne kadar, kaç TL? Güncel ve canlı döviz kurları
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