Kaynak yöneticilerine ağırlaştırılmış müebbet

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'de yöneticilik ve üst düzey görevler alan 4 sanığın yargılandığı davada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, 2 sanıkla ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya ilişkin esas hakkındaki görüşünü sunan cumhuriyet savcısı, mütalaasında kısaca örgütün amacını ve 15 Temmuz darbe girişimine değindi. Mütalaada, holdingin yönetici ve ortaklarından olan sanık Hasan Kahveci, firari iken yakalanan holdinge bağlı şirketlerde yönetim kurullarında görevli Sinan Varol, holding idari işler müdürü olan ve yurt dışına kaçarken yakalanan Mehmet Tezcan ile holdinge bağlı şirketlerde üst düzey görevler alan sanık Ali Ayhan Çetintaş'la ilgili suçlamalara tek tek yer verildi. Sanıkların holding içerisindeki konumlarına vurgu yapılan mütalaada, sanık Hasan Kahveci'nin holdinge bağlı 17 farklı şirkette yönetim kurulu üyesi olduğu ve kayyum atanana kadar bir çok görevi yürüttüğü belirtildi. Sanık Kahveci'nin birden fazla ByLock hesabının olduğu, örgüt talimatının ardından Bank Asya'daki hesabında artış olmasının yanı sıra holdingde çalışanlara Bank Asya'ya para yatırması konusunda çağrıda bulunduğu da ifade edildi.MÜTALAADA, holdingin yönetim kurulu üyelerinden olan ayrılan dosya sanıklarından Selami Özgür Tezcan'ın, tutuklu sanık Hasan Kahveci'ye gönderdiği notlara da yer verildi. Mütalaada, söz konusu notta, ''Işık Yayıncılık Ticaret AŞ'de genel yayın yönetmeni, yabancı yayınları yurt dışı pazarlama müdürü, yağmur dergisi yazı işleri müdürü, ilk-son okuma editörü olarak çalışan personelin: 'Hocaefendi, bize yurt dışı fuarlarını detaylı bir şekilde tek tek sordu. Çin'e ,İran'a ve Uzak Doğu'ya gidin' dedi. Türkiye genelinde ilköğretim müdürleri toplantısında şöyle denilmiş: 'Ya bizim kitaplarımızı okutursunuz ya da kendinize yer seçin', 'Hocaefendiden böyle geldi' deniliyor. 'Hocaefendi'den gelen 17 kriter esas olarak kullanılıyor', 'HE ile görüştüğüm zaman bana, İhtiyaç tespit edilsin 15 yıl sonrası düşünülerek hareket edilsin' dedi.

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