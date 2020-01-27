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Anadolu'nun en büyük '' açılıyor! Her yaşa hitap edecek...

'ta, eski 4 Eylül Stadyumu'nun yerinde yapımına başlanan, 'Anadolu'nun en büyük ' projesi büyük ölçüde tamamlandı. Millet bahçesinin bahar ayında hizmete gireceğini belirten Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Her yaşa hitap edecek özelliklere sahip bir projeyi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Ayrıca kente buradan daha büyük ikinci bir millet bahçesi daha kazandıracağız" dedi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 27.1.2020 10:16 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 10:40 ABONE OL
Anadolu'nun en büyük 'millet bahçesi' açılıyor! Her yaşa hitap edecek...

Kentte yıkılan eski 4 Eylül Stadı'nın bulunduğu yerde, 53 bin 126 metrekarelik alanı kapsayan '' projesinde sona gelindi. Alanı süsleyecek ağaçların taşındığı, içindeki yapıların tamamlandığı ve çevre duvarlarının tamamlandığı projede kış şartlarına rağmen çalışmalara ara verilmedi. Son rötuşları yapılan ve yaklaşık 15 milyon TL'ye mal olan Millet Bahçesi, halkın kullanacağı düzeye ulaştı. İçerisinde millet kıraathanesi, 2 büfe, 3 lavabo, mescit, su deposu, 2 basketbol-voleybol sahası, kaykay pisti, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, çardaklar, süs havuzu, çocuk oyun grupları, spor alanları, bitki, peyzaj alanı ve sosyal alanlar yer alan millet bahçesi, görüntüsüyle ilgi çekerken, bölgeye de ayrı bir değer kattı.

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Anadolu'nun en büyük 'millet bahçesi' açılıyor! Her yaşa hitap edecek...
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