Altın fiyatları corona virüsü sonrası zirve yaptı: Altın bugün ne kadar, kaç TL? 29 Ocak 2020

Corona virüsü, uluslararası piyasalarda yıkıcı bir etki yaratırken, yatırımcıyı yeniden altın alış-satış işlemine yönlendirdi. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarındaki hareketliliğe benze bir artış yaşanırken, yatırımcılar ve altın satın almak isteyen vatandaşlar 'Altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Cumhuriyet, ata, yarım, tam, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? Haberimizde, altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz ve anlık olarak canlı altın fiyatlarını takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE! ALTIN BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

İşte 28 Ocak 2020 Salı tarihli güncel altın fiyatları ve canlı takip seçeneği…