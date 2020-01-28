İşçiler isyan etti, CHP’li belediyeyi bastı

BUGÜN NELER OLDU

Baskı yaparak sendika değiştirten, binlerce işçiyi kar-kış demeden kapıya koyan CHP'li belediyelerin zulmüne bir yenisi daha eklendi. Bu kez DİSK'e bağlı işçiler toplu iş sözleşmesinden doğan haklarını alamadıkları gerekçesiyle CHP'li Çankaya Belediyesi'nin binasını bastı. Toplu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmediğini, haklarının gasp edildiği ifade eden işçiler isyan seslerini Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e duyurmaya çalıştı.Mesai vermemek için çöp toplayan ve temizlik kamyonlarında çalışan işçi sayısının 3'ten 2'e düşürüldüğünü, böylelikle iş yükünün iki katına çıktığını, parklarda çalışan işçilerin giyinme, dinlenme ve barınma yerlerinin iş sağlığını tehdit ettiğini söyleyen işçiler, emeğin tasarrufu olmayacağını, mesai kesintisi yapılmasının kabul edilemeyeceğini kaydettiler. "Vur vur inlesin Alper Taşdelen dinlesin!, Zafer direnen emekçinin olacak!" sloganı atan işçiler daha sonra dağıldılar.