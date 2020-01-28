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Kredi faiz oranlarında haberi! Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - 2020

hakkında haberleri gelmeye devam ederken vatandaşların konuyla ilgili araştırmaları da hız kazandı. Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından kredi faizlerinde de indirim beklentileri artan kişiler 'kredi faiz oranları ne kadar?' 'konut - ihtiyaç - faiz oranları' sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştirerek kendileri açısından en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. Özellikle Ziraat Katılım'ın konutta finansman oranını 0.79'a çekmesinin ardından gözler diğer kamu bankalarına çevrilmişti. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka ne uyguluyor? İşte , Halkbank, Akbank, Vakıfbank, Garanti ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 28.1.2020 12:12 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 12:12 ABONE OL
Kredi faiz oranlarında son dakika haberi! Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları 2020

2019 yılında kredi faizlerindeki indirimlerle kredi kullanarak ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar yeni yılda da bankaların geçtiğimiz yılda olduğu gibi yeni kampanyalar sunmasını bekliyor. Özellike ev ve otomobil almak isteyen kişiler konut - taşıt - faiz oranlarını araştıyor. Uzmanlar da önümüzdeki aylarda bankaların faizlerde indirim yaparak müşterlerine uygun kredi kullanma fırsatı yaratabileceğini belirtiyor.

İşte Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Garanti, Akbank, Halkbank, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.15
: 1.02
Konut kredisi: 0.99

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Kredi faiz oranlarında son dakika haberi! Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları 2020
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