Ortak deprem hattı kuruluyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı 'Ortak deprem hattı'nın detayları belli oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'nin ortak altyapısı ile kurulması planlanan afet acil durum hattı, olası afet anlarında iletişimin kesintisiz olarak sürmesine olanak sunacak.Deprem anında hazırlanan uygulama üzerinden yapılacak arama ve mesajlaşmalara öncelik tanınacak olan sistemle yakınlarından haber alamayan kimse kalmayacak. İstanbul'da yaşanan depremde vatandaşların telefon ses haberleşmesini yoğun olarak kullanmaya çalışması sistemlerde geçici sorunlara neden olmuştu. Ortak hattın devreye alınması ile birlikte ses ve görüntü trafiği internet üzerinden gerçekleşecek. Böylece altyapısını büyük oranla internet hizmetlerine sunan GSM operatörleri ses ve görüntü trafiğini rahatlıkla yönetebilecek.Afet zamanlarında ücretsiz olarak devreye girecek olan hat sayesinde yalnızca afetin olduğu bölgelerdeki data trafiklerinin kapasitesinin artırılmasına da olanak sağlanacak.Mevcut durumda Türkiye'de aynı anda 118 milyon kullanıcıya destek verecek kapasitede bir GSM altyapısı bulunuyor. Yapılacak çalışmalarla bu rakam kısa sürede 175 milyon seviyesine çıkarılacak.Öte yandan afet durumlarında vatandaşın anında bilgilendirilmesi için Ulusal Mobil Uyarı Sistemi (UYARSİS) devreye alınacak. Sistemle operatörlerin SMS gönderim kapasitelerinin artırılması amaçlanırken, ülke genelinde afet durumlarında tüm mobil kullanıcılara en geç bir dakika içerisinde SMS gönderimi yapılacak.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, deprem felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca kullanılmak üzere 8 milyon TL kaynak aktarıldığını söyledi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Elazığ ve Malatya'da depremzedelere dağıtılmak üzere 30 bin ton kömür gönderecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de deprem felaketinin etkilediği Elazığ ve Malatya'da yaşayan çiftçilerin 31 Ocak'ta verilmesi planlanan 33.3 milyon liralık tarımsal desteklerini, bugün (dün) itibarıyla yatırdıklarını duyurdu.

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