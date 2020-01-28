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Piyasalarda tedirginliği

Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
Piyasalarda Korona tedirginliği
Korona virüs salgınının ekonomik etkilerinden duyulan endişeler piyasalarda tedirgiliği artırdı. Borsalarda sert satışlar yaşanırken, küresel büyümeye ilişkin belirsizlik petrol fiyatlarını düşürdü. Altın fiyatları ise ibreyi yukarı çevirdi. Brent petrolün varil fiyatı 59 doların altına inerek 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Güvenilir liman arayışlarında ön plana çıkan altının ons fiyatı ise yüzde 1'e yakın artarak bin 582 doları geçti. Borsalarda 3.5 yılın en sert satış dalgası yaşanırken, risk iştahını gösteren Korku Endeksi yüzde 12 yükseldi.
piyasalar
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Piyasalarda Korona tedirginliği
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