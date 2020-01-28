2020 Tediye ödeme tarihleri duyuruldu! Tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihlerde yatırılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron işçilere her yıl ödenen bu ücret ile ilgili olarak 2020 tediye ödemeleri ne zaman hangi tarihlerde yatırılacak sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Personellere verilen bu ek ödeme geçtiğimiz senelerde Ocak ayının son günlerinde ödenmişti. Vatandaşların gözü Resmi gazetede yayınlanacak olan 2020 Tediye ödemelerine çevrildi. Peki, 2020 tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihlerde yatacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri…

2020 TEDİYE ÖDEMELERİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU MU?

Ek ödeme veya ikramiye anlamını taşımakta olan bu ücret devlete ait olan şirket veya kurumlarda çalışan taşeron işçilere her yıl 4 taksit şeklinde ödeniyor. Bu yıl yatacak olan 2020 tediye ödemeleri ile ilgili tüm detayları ve gelişmeleri haberimizin devamından takip edebilirsiniz…

İşte detaylar;