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ödeme tarihleri duyuruldu! Tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihlerde yatırılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet vermekte olan taşeron işçilere her yıl verilen ödemeleri binlerce kişinin gündeminde yerini alıyordu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ’de bu ücretlerin yatırılacağı tarih belli olmuş oldu. Bu ücret Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışan taşeron işçilere yılbaşından itibaren 4 taksit ile yatırılıyor. Geçtiğimiz yıl ocak ayının son günlerinde taşeron işçilere ödenen ücretlerin bu yıl yatırılacağı tarih vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki, 2020 Tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihlerde yatacak? 2020 Tediye ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 28.1.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 09:02 ABONE OL
2020 Tediye ödeme tarihleri duyuruldu! Tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihlerde yatırılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron işçilere her yıl ödenen bu ücret ile ilgili olarak ödemeleri ne zaman hangi tarihlerde yatırılacak sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Personellere verilen bu ek ödeme geçtiğimiz senelerde Ocak ayının son günlerinde ödenmişti. Vatandaşların gözü Resmi gazetede yayınlanacak olan 2020 Tediye ödemelerine çevrildi. Peki, 2020 tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihlerde yatacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri…

2020 TEDİYE ÖDEMELERİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU MU?

Ek ödeme veya ikramiye anlamını taşımakta olan bu ücret devlete ait olan şirket veya kurumlarda çalışan taşeron işçilere her yıl 4 taksit şeklinde ödeniyor. Bu yıl yatacak olan 2020 tediye ödemeleri ile ilgili tüm detayları ve gelişmeleri haberimizin devamından takip edebilirsiniz…

İşte detaylar;

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2020 Tediye ödeme tarihleri duyuruldu! Tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihlerde yatırılacak?
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