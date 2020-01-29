Depremden etkilenen KOBİ’ye 100 bin lira kredi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, Elazığ'daki depremden zarar gören KOBİ'lere sağlanacak faizsiz kredi uygulamasının detayları belli oldu. KOBİ'ler, KOSGEB tarafından başlatılan deprem bölgesine yönelik "Acil Destek Kredisi Programı" kapsamında işletme başına 100 bin liraya kadar 1 yıl ödemesiz kredi kullanabilecek. Krediye ait faizin tamamını KOSGEB karşılayacak, teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu devreye girecek. Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz, kalanı 3'er aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay olarak uygulanacak. KOSGEB'in 'Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği' ve 'KOBİ Finansman Desteği'nden yararlanmış, halen kredi geri ödemeleri devam eden Malatya ile Elazığ'daki KOBİ ve işletmelerin ödemeleri Ocak 2021'e kadar ertelenecek. KOBİ Finansman Destek Programı'ndan 2020'de yararlanacak Malatya ile Elazığ'daki KOBİ ve işletmelerin kredi geri ödemeleri 1 Ocak 2021'de başlayacak. KOBİ ve işletmelerin 30 Haziran 2020'ye kadar vadesi dolacak geri ödemeli destekler kapsamındaki borçlarıyla bu tarihten sonrasına rastlayan taksitlerinin vade tarihleri, yeniden belirlenecek.







BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU

Afrika ziyareti kapsamında Cezayir'den Gambiya'ya geçerken uçaktaki gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, depremden zarar gören Elazığ ve Malatya'daki işletmeler için devreye alınan programa ilişkin, "Depremden zarar gören KOBİ'lerimiz anlaşmalı bankalardan işletme başına 100 bin liraya kadar 1 yıl ödemesiz 24 ay vadeli faizsiz kredi kullanabilecekler. Bankalara KOSGEB borcu olan KOBİ'lerin bu yılki ödemelerini de 1 Ocak 2021'e erteliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



SAĞLIK HİZMETLERİ AKSAMADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, depremden etkilenenlerin, prim borçlarına bakılmaksızın ve katılım payı ödemeksizin sağlık hizmeti alabileceğini bildirdi. Selçuk, şunları kaydetti: "Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımız, prim borçlarına bakılmaksızın ve katılım payı ödemeksizin sağlık hizmeti alabilecek. Bu illerimizdeki vatandaşlarımızdan katılım payları 30 Nisan 2020'ye kadar alınmayacak."

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