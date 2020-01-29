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kararı açıklanıyor! Beklentiler ne yönde? İşte FED faiz kararı hakkında bilgiler

Yatırımcılar ve birçok vatandaş “ kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Haftanın ilk işlem gününe ‘virüs’ endişesiyle başlayan küresel piyasalar, Çarşamba günü (TSİ akşam 11 civarı) Amerikan Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan faiz kararına odaklanmış durumda. Peki, FED faiz kararı ne yönde olacak? Haberimizde, FED faiz kararı ve bugün yapılacak olan açıklama ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. İşte, dünyanın beklediği faiz kararı hakkında bilinmesi gerekenler…

Giriş Tarihi: 29.1.2020 17:42 ABONE OL
FED faiz kararı açıklanıyor! Beklentiler ne yönde? İşte FED faiz kararı hakkında bilgiler

FED Çarşamba akşamı merakla beklenen faiz kararını açıklayacak. Yılın ilk faiz toplantısı olacak olması nedeniyle de büyük bir önem taşıyor. FED'in faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Ancak merkez bankasının küresel büyümeye yönelik yakından takip ettiği yeni bir tehdit var: Çin'de ve dünyada yayılmaya devam eden korona virüsü… Yatırımcılar, virüs nedeniyle belirsiz seyreden piyasalarda tahvilleri kaliteli bir yatırım olarak görmeye çalışıyorlar. Ekonomistler, şu anda Çin'de etkili olan korona virüsü nedeniyle merkez bankasının faiz oranlarını düşük tutacağını ve teşvik yöntemlerinin çalışmasını kolaylaştıracağını düşünüyor. Piyasalar bu varsayımda fiyatlandırma yapıyor.

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararını bekliyor

FED BAŞKANI POWELL PARA POLİTİKASINDA DEĞİŞİME GEREK DUYMUYOR

Ancak bu, Fed başkanı Jerome Powell'ın Çarşamba günü faiz düşürme kararı vereceği anlamına gelmiyor. Geçen sonbahardan bu yana, para politikasının "iyi bir yerde" olduğu ve "maddi" bir değişiklik olmadığı sürece muhtemelen bir süre daha sapmayacağı iddiasında bulunuyor.
Uzmanlara göre Powell, muhtemelen Wuhan korona virüsünün henüz bu "maddi" seviyeye gelmediği, yani piyasaları etkileyecek derece risk taşımadığı görüşünde.

FED faiz kararı ile ilgili tüm güncel gelişmeler haberimizde olacak.

SON DAKİKA: Korona virüsü durdurulamıyor... ABD ve Türkiye corona virüsü nedeniyle Çin’deki vatandaşlarını tahliye ediyor!

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