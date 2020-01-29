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İmamoğlu, 'de 23 yıllık tecrübesi olan Müdürünü görevden aldı!

’nde (), 23 yıldır çalışan ve 4 yıldır  Müdürü olan , görevden alındı.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 29.1.2020 16:57 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 17:08 ABONE OL
İmamoğlu, İBB'de 23 yıllık tecrübesi olan Destek Hizmetleri Müdürünü görevden aldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, 1997 yılında göreve gelen Mehmet Cebeci, belediyede Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü'nde memur olarak çalışmaya başladı. Cebeci, 1999 yılında Tabldot Muhasebe Şefi, 2007 yılında müdür yardımcısı olarak görev yaptı ardından da 28 Ağustos 2015 tarihinde Destek Hizmetleri Müdürü oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından müdürlüğünün 4'üncü yılında Cebeci, görevden alındı. Destek Hizmetleri Müdürü görevine Cebeci'nin yardımcılığını yapan Ahmet Onur Kara'nın atandığı öğrenildi.

Mehmet Cebeci kimdir?

Aslen Trabzonlu olan Mehmet Cebeci, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu yönetimi Bölümünden mezun oldu. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı. 1989 yılında özel bir şirketin muhasebe departmanında çalışmaya başlayan Cebeci, 11 Ağustos 1997 tarihinde İBB'de iş başı yaptı. Sosyal ve İdari İşler Müdürlüğü'nde memur olarak işe başladı. Cebeci, 28 Ağustos 2015 tarihinde Destek Hizmetleri Müdürü olarak atanmıştı.

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İmamoğlu, İBB'de 23 yıllık tecrübesi olan Destek Hizmetleri Müdürünü görevden aldı!
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